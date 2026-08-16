कीरतपुर-मनाली हाईवे पर ओवर स्पीड कार एक के बाद एक तीन ट्रकों से टकराई, हरियाणा निवासी युवक की मौत और 4 घायल

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के सुंदरनगर में फोरलेन पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कीरतपुर-मनाली हाईवे पर अलसू फोरलेन चौक के समीप मुरारी ढाबा के सामने देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में हरियाणा नंबर की कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



पुलिस के अनुसार, विवेक शर्मा निवासी नेरी, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर ने बयान में बताया कि वह भुंतर से स्क्रैप लेकर नालागढ़ की ओर जा रहा था। रात करीब 12:30 बजे जब वह अलसू फोरलेन चौक से कुछ पीछे मुरारी ढाबा के पास पहुंचा, तभी उसकी गाड़ी के बाईं ओर से एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में निकली।

दो ट्रक से टकराने के बाद स्क्रैप लदी गाड़ी से टक्कर कार सवार ने सड़क के बाहर खड़े एक ट्रक को टक्कर मारने के बाद आगे खड़े दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार का पिछला हिस्सा घूमकर सड़क की ओर आ गया और उसकी टक्कर स्क्रैप लदी गाड़ी से भी हो गई।

डैहर अस्पताल पहुंचाए घायल हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कार में सवार पांच लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डैहर पहुंचाया गया। सभी हरियाणा के निवासी घायलों में विवेक, सचिन, परवीन, पीयूष और आकाश सभी हरियाणा निवासी बताए गए हैं। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने आकाश 26 वर्ष पुत्र लोकराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य चार घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स बिलासपुर रेफर किया गया।

ट्रक का टायर फटा, पट्टे भी टूटे पुलिस के अनुसार, हादसे में कार एचआर 51 सीएक्स 8809 के तौर पर पहचान हुई है। वहीं, कार की टक्कर से सड़क के बाहर खड़े ट्रक का पिछला टायर फट गया तथा उसकी कमानी और पट्टे भी टूट गए।