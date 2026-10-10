ऊना अस्पताल में महिला की मौत पर फिर बवाल: लोगों ने चंडीगढ़-धर्मशाला हाईवे पर शव रखकर ट्रैफिक जाम किया

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में बीते रोज अरनियाला निवासी रीना की गर्भस्थ शिशु के साथ हुई मौत मामले में स्वजन का गुस्सा फिर फूट पड़ा। डॉक्टर प्रियंका पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक कार्रवाई न होने के कारण स्वजन और रिश्तेदारों ने मिलकर शनिवार को एक बार फिर संघर्ष की राह अपनाई।



रेड लाइट चौक ऊना पर नेशनल हाईवे धर्मशाला-चंडीगढ़ व राज्य मार्ग ऊना-हमीरपुर को जाम कर दिया। शनिवार को टांडा में पोस्टमार्टम के बाद रीना का शव पहुंचा तो स्वजन ने एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

शव रखकर प्रदर्शन स्वजन को गुस्सा है कि अभी तक न तो डॉक्टर को उसकी सेवाओं से सस्पेंड किया गया है और न ही उसकी गिरफ्तारी पुलिस की ओर से तय की गई है। ऐसे में शव पहुंचते ही स्वजन ने रेड लाइट चौक पर एंबुलेंस रोककर धरना प्रदर्शन किया।

4 दिन से उपचाराधीन थी रीना क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के मातृ-शिशु देखभाल केंद्र में 33 वर्षीय रीना चार दिन पहले प्रसव पीड़ा के बाद दाखिल हुई थी। महिला की मौत के बाद स्वजन ने चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एमसीएच परिसर में हंगामा किया था। ऑपरेशन थियेटर के अंदर से सीएमओ, एमएस व स्टाफ को खिड़कियों से निकलकर बचाव करना पड़ा।

डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करीब चार घंटे बाद पुलिस ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. प्रियंका के विरुद्ध उपचार में लापरवाही करने की भारतीय न्याय संहिता (बीएसएस) की धारा 106 के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद स्वजन डॉक्टर की गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए तलब करने की जिद पर अड़े रहे।