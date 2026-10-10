बाइक से बनाए जुगाड़ वाहन में पंजाब से हिमाचल पहुंचा परिवार हुआ हादसे का शिकार; दादी-पोते की मौत व 6 घायल

राकेश सूरज, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दादी और पोते की मौत हो गई। पंजाब के कपूरथला से पीरनिगाह दर्शन के लिए आया एक परिवार शनिवार सुबह हादसे का शिकार हो गया। परिवार के सदस्य शुक्रवार रात पीरनिगाह पहुंचे थे और शनिवार सुबह करीब आठ बजे माथा टेककर लौट रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल से रेहड़ा जोड़कर बनाए गए जुगाड़ वाहन की चेन उतरने से वाहन पलट गया।



हादसे में ड्राइवर 32 वर्षीय लाड्डी की माता 60 वर्षीय जीलो देवी और पांच वर्षीय बेटे अखिल की मौत हो गई, जबकि लाड्डी की पत्नी 30 वर्षीय हीना और चार अन्य बच्चे घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

आठ सदस्य थे सवार एक ही परिवार के आठ सदस्य इस वाहन में सवार थे। पीरनिगाह से उतरते समय करीब दस मिनट की दूरी पर स्थित हादसे वाले स्थान के आसपास सड़क पर मोड़ होने से जोखिम बना रहता है।