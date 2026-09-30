खुद चलकर अस्पताल पहुंचा व्यक्ति और कुछ देर बाद मौत, ऊना में बवाल; डॉक्टर व स्टाफ पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, ऊना। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार के दौरान हरपाल सिंह सुनेहरा निवासी की मौत हो गई। मृतक के स्वजन ने चिकित्सकों पर उपचार में कथित कोताही बरतने के आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। स्वजन ने शव को स्ट्रेचर पर रखकर कार्रवाई की मांग उठाई। महर्षि वाल्मीकि गुरु रविदास यूथ एकता महासभा के प्रदेशाध्यक्ष अमित कुमार वाल्मीकि की मौजूदगी में स्वजन ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ रोष जताया।



अमित कुमार वाल्मीकि ने कहा कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो महासभा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी।

चिकित्सक व स्टाफ पर कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उपचार में लापरवाही सामने आने पर संबंधित चिकित्सक व स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खुद चलकर आया था मरीज मृतक के भाई ने बताया कि हरपाल सिंह उसके साथ स्वयं चलकर अस्पताल की आपातकालीन सेवा में पहुंचा था। उसे छाती में दर्द की शिकायत थी, लेकिन आरोप है कि उसकी समुचित जांच नहीं की गई और न ही समय पर उचित उपचार दिया गया। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई।