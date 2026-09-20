ऊना जिले को मिली HRTC की 17 नई इलेक्ट्रिक बसें, 52 हुई संख्या; निगम ने रूट भी कर दिए फाइनल

संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में 17 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हुई हैं। इससे जिले में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बढ़ने की उम्मीद है। जिले को अब तक कुल 52 ई-बसें मिल चुकी हैं। इनमें ऊना डिपो को 22 और हरोली डिपो को 30 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हुई हैं। इससे लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे कई रूटों पर यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है। ऊना में पहुंची नई इलेक्ट्रिक बसों में सात बसें हरोली ई-डिपो और 10 ऊना डिपो को मिली हैं।

इन रूट पर दौड़ेंगी बसें नई बसों के संचालन के लिए निगम ने रूट भी निर्धारित कर दिए हैं। चिंतपूर्णी-होशियारपुर के चार रूट सहित होशियारपुर-धनेटा और होशियारपुर-धनेड़ रूटों पर भी अब ई-बसें चलेंगी। इसके अलावा बद्दी क्षेत्र के लिए दो नए रूटों पर भी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी। नई बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।