ऊना जिले को मिली HRTC की 17 नई इलेक्ट्रिक बसें, 52 हुई संख्या; निगम ने रूट भी कर दिए फाइनल
हिमाचल पथ परिवहन निगम को ऊना जिले में 17 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, जिससे कुल संख्या 52 हो गई ...और पढ़ें
HighLights
ऊना जिले को मिलीं 17 नई इलेक्ट्रिक बसें।
जिले में अब कुल 52 ई-बसों का बेड़ा।
कई नए और पुराने रूटों पर होगा संचालन।
संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में 17 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हुई हैं। इससे जिले में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बढ़ने की उम्मीद है। जिले को अब तक कुल 52 ई-बसें मिल चुकी हैं। इनमें ऊना डिपो को 22 और हरोली डिपो को 30 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हुई हैं। इससे लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे कई रूटों पर यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है। ऊना में पहुंची नई इलेक्ट्रिक बसों में सात बसें हरोली ई-डिपो और 10 ऊना डिपो को मिली हैं।
इन रूट पर दौड़ेंगी बसें
नई बसों के संचालन के लिए निगम ने रूट भी निर्धारित कर दिए हैं। चिंतपूर्णी-होशियारपुर के चार रूट सहित होशियारपुर-धनेटा और होशियारपुर-धनेड़ रूटों पर भी अब ई-बसें चलेंगी। इसके अलावा बद्दी क्षेत्र के लिए दो नए रूटों पर भी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी। नई बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।
52 हुई संख्या
इससे पहले ऊना जिले में एचआरटीसी के पास 35 इलेक्ट्रिक बसें थीं। अब ई-बसों की संख्या 52 हो गई है।
इन रूटों पर भी हो रहा संचालन
निगम इन बसों का संचालन स्थानीय रूटों के साथ लंबी दूरी के मार्गों पर भी कर रहा है। ऊना से चंडीगढ़ बस सेवा यात्रियों के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण सुविधा बनी हुई है। इसके अलावा ऊना से एम्स बिलासपुर, शिमला, बद्दी, नालागढ़, चिंतपूर्णी, माहिलपुर समेत कई अन्य रूटों पर भी ई-बसों का संचालन किया जा रहा है।
नई बसों के शामिल होने से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बस सेवा मजबूत होने से विद्यार्थियों, कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों तक आवागमन आसान होने से कामगारों की आवाजाही भी सुगम होगी।
निगम को 17 नई इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त हुई हैं जिससे अब ऊना जिले में कुल 52 इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ बसों के रूट तय कर दिए हैं, जबकि अन्य बसों के लिए भी रूट निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है।
-राजेश जोशी, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी।
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