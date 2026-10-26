डिप्टी CM के सामने बिगड़े पूर्व कांग्रेस MLA के बोल, भाजपा विधायक सतपाल सत्ती की बीमारी का उड़ाया मजाक

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना में रविवार को कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक सतपाल रायजादा के बोल बिगड़ गए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक राकेश कालिया और विधायक विवेक शर्मा सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। इस दौरान भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चली तो रायजादा के बोल बिगड़ गए। पूर्व विधायक ने सत्ती का नाम लिए बिना यह कह दिया कि उन्होंने ऑपरेशन गलत जगह करा लिया, मुंह का कराना चाहिए था।

हंसी ठहाकों के बीच बातचीत रिकॉर्ड, गरमाई सियासत आपस में हंसी ठहाकों के बीच यह बातचीत वहां मौजूद मीडियाकर्मियों के फोन में रिकॉर्ड हो गई और देखते ही देखते इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई। यूजर्स ने पूर्व विधायक को खूब ट्रोल भी किया। इसी विषय को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंटरनेट प्लेटफार्म पर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेताओं को घेरना शुरू कर दिया।



कांग्रेसियों ने भी पुराने वीडियो उठाकर विधायक सतपाल सत्ती की शब्दावली को लेकर जवाब देने शुरू कर दिए। दोनों ओर से इंटरनेट मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का युद्ध छिड़ गया।