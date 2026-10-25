'हिमाचल सरकार की विदाई नजदीक, सत्ता में लौटेगी भाजपा', जयराम ठाकुर ने शिमला के नेरवा में भरी हुंकार

संवाद सूत्र, चौपाल (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के नेरवा में भाजपा ने रविवार को नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों को सम्मानित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार की विदाई नजदीक है और भाजपा सत्ता में लौटेगी।



चार साल बाद भी सरकार अपनी चार प्रमुख योजनाओं के नाम नहीं बता सकती। सरकार ने हिमकेयर, सहारा, स्वावलंबन और जनमंच जैसी भाजपा कार्यकाल की जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी हैं।

दूध गोबर के वादे खोखले जयराम ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये और युवाओं को पांच साल में पांच लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही नौकरियों पर ताला लगा दिया। उनके मुताबिक, 24 लाख महिलाएं अब भी लाभ की प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली की गारंटी के बावजूद 125 यूनिट पर भारी बिल आने का आरोप लगाया। दूध और गोबर खरीदने के वादों को भी खोखला बताया।

समोसे की सीआइडी जांच उन्होंने नशे और अपराध पर चिंता जताते हुए सरकार पर चिट्टा माफिया के बजाय समोसे की सीआइडी जांच को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। विमल नेगी मौत मामले में स्वजन को केवल आश्वासन मिलने की बात भी कही।