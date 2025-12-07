उज्ज्वला योजना में लीजिए निश्शुल्क गैस कनेक्शन, कैसे करना होगा आवेदन व कौन दस्तावेज चाहिएं साथ?
बंगाणा से खबर है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को फिर से शुरू किया है, जिससे गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलेगी। जो महिलाएं पहले क ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बंगाणा (ऊना)। गृहणी महिलाओं के लिए एक बार फिर से राहत और खुशी की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को दोबारा शुरू कर दिया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
इस योजना के तहत जो महिलाएं किसी भी कारण से पहले गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं कर पाई थीं, गैस एजेंसी कार्यालय में जाकर अपनी पात्रता निर्धारित कराते हुए निश्शुल्क गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगी।
ये दस्तावेज चाहिएं
इण्डेन गैस बंगाणा के प्रबंधक मदन लाल ने बताया कि जिन परिवारों के पास अभी तक कोई भी घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पात्रता जांच के उपरांत उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के दौरान होने वाले धुएं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बड़ी कमी आएगी।
कौन होगा योजना का हकदार
वहीं, खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक नरेश कुमार ने कहा कि योजना केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पुनः लागू की गई है। जैसे ही बजट की औपचारिकताएं पूरी होती हैं, पात्र लाभार्थियों को गैस कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वही परिवार इस योजना के लाभ के हकदार होंगे, जिनके नाम पर कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन पहले से पंजीकृत नहीं है। विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंचे।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उत्सुक
ग्रामीण महिलाओं ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम बताया है। उज्ज्वला योजना के पुनः शुरू होने से हजारों परिवारों की रसोई अब धुएं से मुक्त होकर स्वास्थ्य और स्वच्छता की ओर अग्रसर होगी।
