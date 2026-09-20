अचानक काला पड़ गया मोबाइल स्क्रीन और खाते से उड़ गए 30,000, साइबर ठगों का नया खौफनाक पैंतरा

संवाद सूत्र, डेरा बाबा रुद्रानंद। हिमाचल प्रदेश के ऊना के डेरा बाबा रुद्रानंद से साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। नंगल सलांगड़ी के एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने शिकार बनाकर 30 हजार रुपये ठग लिए।

व्यक्ति के अनुसार शुक्रवार शाम करीब तीन बजे अचानक उसका मोबाइल फोन डार्क मोड में चला गया। उसे लगा कि शायद फोन में सिस्टम अपडेट हो रहा है। उसने मोबाइल फोन को स्विच आफ करने का प्रयास किया, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। करीब एक घंटे बाद मोबाइल ने दोबारा काम करना शुरू किया।

इसके बाद व्यक्ति के पास बैंक की ओर से फोन आया, जिसमें 20 हजार रुपये की निकासी के संबंध में पुष्टि मांगी गई।