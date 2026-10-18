ट्रैफिक कंट्रोल करते दो बसों की चपेट में आया हिमाचल पुलिस का SI, भरवाईं में दर्दनाक हादसे में गई जान

संजीव ठाकुर, भरवाईं (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे एक एसआई की दो बसों के बीच चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। चिंतपूर्णी पुलिस थाना में तैनात एसआई राजेश कुमार को सूचना मिली थी कि भरवाईं में जाम की स्थिति बनी है। वह तुरंत अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर भरवाईं वन विभाग के कार्यालय के पास नीचे सड़क के मोड़ पर ट्रैफिक को खुलवाने के लिए तत्पर हो गए।



अचानक दो बसों को पासिंग करवाते हुए वह उनके बीच आकर बुरी तरह जख्मी हो गए। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस पार्टी ने उनको तुरंत चिंतपूर्णी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद नाजुक स्थिति को देखते हुए टांडा के लिए रेफर कर दिया। लेकिन भरवाईं पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ऊना अस्पताल भेजा गया है।

बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज चिंतपूर्णी पुलिस ने दोनों बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद उन दो बसों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। थाने में लाया जाएगा पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए चिंतपूर्णी थाने में लाया जाएगा। इसके बाद आगे कांगड़ा जिला के नगरोटा सूरियां में उनके घर लेकर जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।