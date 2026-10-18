आधी रात घुमारवीं थाने में पहुंचे SP अभिषेक धीमान, नजारा देख हुए आग बवूला; लापरवाह ASI सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया

शुभम राही, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन कायम रखने के लिए एसपी अभिषेक धीमान ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में एसपी अभिषेक धीमान ने घुमारवीं थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने में अनुशासनहीनता व पुलिस नियमों की अवहेलना पाए जाने पर एसपी आग बवूला हो गए। थाने में रात का जिम्मा संभाल रहा एएसआइ मौके से नदारद था। एसपी ने उसे तुरंत निलंबित करने के साथ ही लाइन हाजिर कर दिया है।



एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में स्पष्ट संदेश गया है कि ड्यूटी के दौरान नियमों की अनदेखी या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

थाने से अनुपस्थित था एएसआई एसपी अभिषेक धीमान जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली को परखने के लिए लगातार सक्रिय हैं। इसी क्रम में वह शुक्रवार देररात घुमारवीं थाना पहुंचे। उन्होंने थाने की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में तैनात एक एएसआई अनुपस्थित पाया गया। पुलिस नियमों की अवहेलना और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने संबंधित एएसआइ को निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही उसे लाइन हाजिर भी कर दिया।