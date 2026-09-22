दिल्ली से आने वाली हिमाचल एक्सप्रेस में दिवाली से डेढ़ महीना पहले ही लंबी वेटिंग, अन्य ट्रेन का क्या है हाल?

संवाद सूत्र, रक्कड़ (ऊना)। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दिवाली इस वर्ष आठ नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन इससे करीब डेढ़ माह पहले ही दिल्ली से करटोली के बीच चलने वाली लोकप्रिय हिमाचल एक्सप्रेस 14053/14054 ट्रेन में नवंबर के शुरुआती दिनों की यात्रा के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट सामने आने लगी है। खासकर दिल्ली से हिमाचल की ओर आने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है।

छह और 7 नवंबर की वेटिंग छह नवंबर को दिल्ली जंक्शन से करटोली जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस में शयनयान श्रेणी की वेटिंग 48, तृतीय वातानुकूलित में 39, द्वितीय वातानुकूलित में 18 और प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में चार तक पहुंच गई है। वहीं सात नवंबर को भी स्थिति ऐसी ही है। इस दिन स्लीपर में वेटिंग 17, थर्ड एसी में 12, सेकंड एसी में छह और फर्स्ट एसी में एक यात्री प्रतीक्षा सूची में है।

दिवाली और भाईदूज के लिए बढ़ी डिमांड ऊना, अंब-अंदौरा और दौलतपुर चौक से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए हिमाचल एक्सप्रेस अहम ट्रेन है। दिवाली और भाईदूज पर घर लौटने वाले कामगारों और परिवारों की संख्या बढ़ने से ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ गई है।