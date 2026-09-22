मंडी-पठानकोट फोरलेन पर राजोल से ठानपुरी पैच की अलाइनमेंट घोषणा जल्द, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को मंजूरी

संवाद सहयोगी, कांगड़ा। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण मंडी-पठानकोट फोरलेन के राजोल ठानपुरी पैच (पैकेज-2बी) की अलाइनमेंट को लेकर जल्द ही घोषणा होने वाली है। प्रदेश सरकार की ओर से इस पैच के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को मंजूर कर लिया गया है और जल्द ही इसकी सरकारी घोषणा की जा सकती है। सामरिक और क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पठानकोट-मंडी फोरलेन परियोजना के अंतर्गत राजोल-ठानपुरी पैच (पैकेज-2बी) को लेकर ताजा प्रशासनिक और तकनीकी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं।



कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण इस हिस्से के अलाइनमेंट और प्रारूप में लंबे समय से जो पेंच फंसा हुआ था, उसे सुलझाने के लिए कंसल्टेंसी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

हजारों लोग असमंजस में कंसल्टेंसी में देरी के कारण राजोल से ठानपुरी के बीच के हजारों लोगों में असमंजस की स्थिति थी कि यह फोरलेन कहां से निकेलगा और किस क्षेत्र के लोग प्रभावित होगें। अलाइनमेंट स्पष्ट न होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों और जमीन मालिकों में असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है। करोड़ों रुपये के विकासात्मक कार्य रुके पड़े हैं, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई है।

कच्छियारी-रानीताल फोरलेन शुरू होने से मटौर में बढ़ेगा दबाव रियुंद पुल का कार्य पूरा हो चुका है और आगामी कुछ दिनों में कच्छियारी-रानीताल फोरलेन कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसे में कच्छियारी मटौर रोड पर वाहनों का काफी दवाब बढ़ेगा, जिससे जाम की स्थिति और गहरा सकती है। कच्छियारी से रानीताल फोरलेन के वाहनों के बढ़ते दवाब को कम करने के लिए राजोल-ठानपुरी फोरलेन का निर्माण होना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट के बाद ही इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू होगा और क्षेत्र की तस्वीर स्पष्ट होगी।

कभी भी हो सकती है घोषणा कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद डा. राजीव भारद्वाज ने राजोल ठानपुरी फोरलेन के कंसल्टेंसी को प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी की बात कही है और ऐसे में कभी भी अलाइनमेंट की घोषणा कभी भी हो सकती है।

एनएचएआई ने भेजे हैं तीन विकल्प राजोल-ठानपुरी अलाइनमेंट में देरी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसके लिए तीन अलग-अलग विकल्प राज्य सरकार को भेजे थे और ऐसे में राज्य सरकार ने किस विकल्प पर हामी भरी है इसकी घोषणा होनी बाकी है। इसी वर्ष कुछ माह पहले भी पूर्व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा संसद में सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मार्च 2026 में स्पष्ट किया था कि राजोल से ठानपुरी खंड की डीपीआर को फाइनल रूप दिया जा रहा है और वर्तमान स्थिति कंसलटेंट और डीपीआर प्रक्रिया इस पैच के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और एलाइनमेंट के प्रारूप को फाइनल मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि जमीनी स्तर पर काम शुरू हो सके।

2028 तक पूरा करने का लक्ष्य हालांकि विभाग ने अलाइनमेंट की घोषणा से पहले ही एनएचएआई के शेड्यूल के अनुसार राजोल से ठानपुरी फोरलेन प्रोजेक्ट को पूरी तरह वर्ष 2028 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है और ऐसे में आगामी दो सप्ताह में अलाइनमेंट की घोषणा हो सकती है। कांगड़ा एयरपोर्ट के संभावित विस्तारीकरण और प्रदेश सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर इस 12 किलोमीटर (राजोल-ठानपुरी/कछियारी) हिस्से की डीपीआर और अलाइनमेंट का कार्य लटका हुआ है।