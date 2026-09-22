सिरमौर में हाईवे पर पलटा पेट्रोल-डीजल से भरा टैंकर, वाहनों की कई किलोमीटर तक लगी कतारें; लीकेज के कारण दहशत

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के पांवटा साहिब-शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 पर तड़के सुबह करीब 3:30 बजे एक पेट्रोल-डीजल से भरा टैंकर पलट गया। इस कारण बड़वास में दोपहर तक हाईवे पूरी तरह से बंद रहा। दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। तेल की लीकेज के कारण लोगों में दहशत का माहौल है।

बड़ी मुश्किल से छोटे वाहन थोड़ी सी जगह से निकल पाए। दोपहर तक भी जिला प्रशासन, नेशनल हाईवे नाहन मंडल तथा ऑयल टैंकर मलिक ने रोड बहाल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अस्पताल व अन्य जरूरी काम से जाने वाले लोग भी फंसे हुए हैं।

बड़े वाहन जाम में फंसे शिलाई से सोलन शिमला पांवटा साहिब व नाहन जाने वाले लोग तथा पांवटा साहिब से शिलाई, कफोटा, उत्तराखंड व शिमला को जाने वाले बड़े वाहन, बस, ट्रक सभी पिछले 8 घंटे से जाम में फंसे हैं।