हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन का एक और ठहराव तय, नई दिल्ली के इस स्टेशन पर दो मिनट रुकेगी गाड़ी
हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन का दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर 30 सितंबर से प्रायोगिक ठहराव शुरू हो गया है। यह नया ठहराव यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा।
HighLights
हिमाचल एक्सप्रेस का आदर्श नगर स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव शुरू।
यह ठहराव 30 सितंबर रात से प्रभावी हो गया है।
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों को हिमाचल-पंजाब यात्रा में लाभ।
संवाद सूत्र, रक्कड़ (ऊना)। दिल्ली जंक्शन से सरहिंद व अंब अंदौरा होते हुए पंजाब के करटोली जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस का दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर प्रयोगात्मक ठहराव 30 सितंबर रात से शुरू हो गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की सुविधा और आवागमन को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
ये रहेगी टाइमिंग
रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दिल्ली जंक्शन से रात 10:50 बजे रवाना होने वाली हिमाचल एक्सप्रेस आदर्श नगर स्टेशन पर रात 11:12 बजे पहुंचेगी। यहां दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन रात 11:14 बजे अपने अगले गंतव्य की ओर रवाना होगी।
हिमाचल व पंजाब की यात्रा करने वालों को लाभ
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश और पंजाब की ओर यात्रा करने वाले लोगों को इस ठहराव का सीधा लाभ मिलेगा। अब यात्रियों को देर रात दिल्ली जंक्शन या अन्य प्रमुख स्टेशनों तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनके समय और खर्च दोनों में बचत होगी।
ऊना व अंब-अंदौरा से कटरौली तक दौड़ रही ट्रेन
हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के अंब अंदौरा स्टेशन तक 14 से ज्यादा ट्रेन चलती हैं। अब पंजाब के कटरोली स्टेशन तक ये ट्रेन गुजरती हैं। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन से हिमाचल सहित पंजाब के लोग भी लाभ उठा रहे हैं।
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