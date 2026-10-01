हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन का एक और ठहराव तय, नई दिल्ली के इस स्टेशन पर दो मिनट रुकेगी गाड़ी

संवाद सूत्र, रक्कड़ (ऊना)। दिल्ली जंक्शन से सरहिंद व अंब अंदौरा होते हुए पंजाब के करटोली जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस का दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर प्रयोगात्मक ठहराव 30 सितंबर रात से शुरू हो गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की सुविधा और आवागमन को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

ये रहेगी टाइमिंग रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दिल्ली जंक्शन से रात 10:50 बजे रवाना होने वाली हिमाचल एक्सप्रेस आदर्श नगर स्टेशन पर रात 11:12 बजे पहुंचेगी। यहां दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन रात 11:14 बजे अपने अगले गंतव्य की ओर रवाना होगी।

हिमाचल व पंजाब की यात्रा करने वालों को लाभ उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश और पंजाब की ओर यात्रा करने वाले लोगों को इस ठहराव का सीधा लाभ मिलेगा। अब यात्रियों को देर रात दिल्ली जंक्शन या अन्य प्रमुख स्टेशनों तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनके समय और खर्च दोनों में बचत होगी।