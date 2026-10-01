हिमाचल: डिप्टी CM की दिवंगत पत्नी पर BJP नेता की अभद्र टिप्पणी, बोले- मुकेश सठिया गए; कार्यक्रम राजनीतिक स्टंट
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिवंगत पत्नी प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री की जयंती पर आयोजित समारोह पर भाजपा नेताओं ने तीखी टिप्पणी की है।
HighLights
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की दिवंगत पत्नी के कार्यक्रम पर भाजपा की टिप्पणी।
भाजपा नेता अजय जोशी ने इसे सहानुभूति की राजनीति और दिखावा बताया।
सिम्मी अग्निहोत्री के योगदान पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर आलोचना।
जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से दिवंगत पत्नी प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री की जयंती पर स्मृति एवं सम्मान समारोह आयोजित करने पर भाजपा नेताओं की ओर से तीखी टिप्पणी की गई हैं। हरोली से भाजपा नेता प्रो. राम कुमार के बाद यहीं से पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के सह-संयोजक अजय जोशी मर्यादा भूलते ही अभद्र टिप्पणी कर गए।
अजय जोशी ने सिम्मी अग्निहोत्री के योगदान पर सवाल उठाते हुए कार्यक्रम को सहानुभूति की राजनीति और दिखावा बताया।
मदर टेरेसा नहीं या नेल्सन मंडेला नहीं थीं
जोशी ने कहा कि सिम्मी अग्निहोत्री कोई मदर टेरेसा या नेल्सन मंडेला नहीं थीं कि जिनके नाम से ऐसे एक कॉलेज का नाम या कॉलेज में बड़ा आयोजन करवाकर राजनीतिकरण किया जाए। अपने जीवनकाल में सिम्मी अग्निहोत्री ने अपने पति के लिए राजनीतिक प्रचार-प्रसार किया है।
सठिया गए हैं मुकेश
अजय जोशी ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री सठिया गए हैं, दिवंगत पत्नी के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे कलाकारों को कौन बुलाता है। उन्होंने कहा कि सिम्मी अग्निहोत्री का क्षेत्र के लिए या समाज के लिए क्या योगदान है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बजाय हरोली में बैठकर सैलरी लेती रहीं, यह भी एक अपराध है।
बच्चों को भी राजनीति से जोड़ा जा रहा
अब ऐसा कर उपमुख्यमंत्री पर केवल दिवंगत पत्नी के नाम सहानुभूति हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। जोशी ने सिम्मी अग्निहोत्री की नौकरी और शिक्षा क्षेत्र में योगदान को लेकर भी सवाल उठाए।
हरोली में किया था समारोह
29 सितंबर को हरोली में प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री फाउंडेशन की ओर से स्मृति एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसमें शिक्षा, शोध और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में पंजाबी गायक गुरदास मान ने प्रस्तुति दी थी। प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में प्रोफेसर रही थीं। फरवरी 2024 में उनका निधन हो गया था।
इंटरनेट मीडिया पर आलोचना
अब भाजपा नेता की टिप्पणी को लेकर इंटरनेट मीडिया का माहौल और राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई है। इंटरनेट मीडिया पर अजय जोशी की ऐसी वाणी को निंदनीय बताया जा रहा है।
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