यात्री ध्यान दें! हिमाचल एक्सप्रेस का बदला समय, आज रात 12:26 बजे होगी रवाना; कर्मभूमि एक्सप्रेस अग्निकांड का असर

संवाद सूत्र, रक्कड़ (ऊना)। शुक्रवार को करटोली से दिल्ली जंक्शन वाया अंब अंदौरा, सरहिंद के रास्ते जाने वाली ट्रेन संख्या 14054 हिमाचल एक्सप्रेस की समय सारणी को पुनः निर्धारित किया गया हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सरहिंद- अंबाला रूट पर शुक्रवार दोपहर कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद अंबाला कैंट - करटोली इंटरसिटी एक्सप्रेस को परिवर्तित रूट से होकर चलाया गया।

जिस कारण इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर करटोली स्टेशन नहीं पहुंची। जिस कारण ट्रेन नंबर 14054 हिमाचल एक्सप्रेस को करटोली स्टेशन से रात 08:55 के बजाय शुक्रवार और शनिवार मध्यरात्रि 12:26 बजे रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन दौलतपुर चौक स्टेशन पर मध्यरात्रि 12:36 बजे पहुंचेगी, यहां दो मिनट ठहरेगी और 12:38 बजे आगे रवाना होगी।