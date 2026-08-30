सोलन में भारी बारिश से गली की सड़क धंसी, मकान पर जा गिरा सारा मलबा; बाल-बाल बचे लोग

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। नगर निगम के वार्ड नंबर सात में देर रात गली की सड़क अचानक ढहकर एक मकान के ऊपर जा गिरी। घर में मौजूद लोग बाल-बाल बचे। ऊपर सड़क धंसने की हरकत नोट कर ली गई थी,



गनीमत रही कि समय रहते लोग घर से बाहर निकल चुके थे, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद पूजा तनवर को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पार्षद पूजा तनवर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

दोनों ओर से बंद की आवाजाही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर घटना की जानकारी को दी। सूचना मिलने पर तहसीलदार व पटवारी मौके पर पहुंचे व घटनास्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा की दृष्टि से गली को दोनों ओर से बंद कर दिया गया, ताकि कोई व्यक्ति हादसे वाली जगह के पास जाकर किसी तरह की दुर्घटना का शिकार न हो सके।



इसके अलावा प्रभावित मकान वाले परिवार को तत्काल राहत पहुंचाते हुए तिरपाल उपलब्ध करवाई गई, ताकि मकान को बारिश से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।