हिमाचल के नालागढ़ में रिहायशी मकान के बाहर फायरिंग, दो गोलियां गाड़ी में लगीं; आधी रात मची दहशत

जागरण संवाददाता, नालागढ़ (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ में एक बार फिर से गोलीकांड हुआ है। बूटा पलासी क्षेत्र में एक रिहायशी मकान के बाहर फायरिंग हुई है। बाइक सवार हमलावरों ने आधी रात को चार राउंड फायर किए, जिनमें से दो गोलियां घर के बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में लगी हैं, जबकि दो हवाई फायर किए गए। घटना के बाद बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश तेज कर दी है।

बाइक सवार बदमाश भागते दिखे पुलिस को दी शिकायत में गांव बूटा पलासी निवासी मनप्रीत सिंह ने बताया कि 23 और 24 अक्टूबर की मध्यरात्रि करीब 12:50 बजे वह अपने घर के अंदर मौजूद था। इसी दौरान उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखने पर उसने मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोगों को मौके से फरार होते देखा।



शिकायतकर्ता के अनुसार, हमलावरों ने कुल चार फायर किए, जिनमें दो गोलियां उसकी घर के बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में लगीं।

एसपी बद्दी पहुंचे घटनास्थल पर घटना की सूचना मिलने के बाद नालागढ़ पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और चार कारतूस के खोल बरामद किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया।