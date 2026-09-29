हिमाचल प्रदेश के उद्योगों पर नया संकट, एक महीने में 25 प्रतिशत तक बढ़े पेपर के दाम; स्याही और गोंद भी महंगे

जागरण संवाददाता, बीबीएन। एक माह के भीतर पेपर के दाम में करीब 25 प्रतिशत तक वृद्धि होने से हिमाचल के गत्ता उद्योगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेपर के साथ स्याही, गोंद व अन्य कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। कच्चे माल के दाम बढ़ने के बावजूद बाजार में तैयार गत्ते के दाम उस अनुपात में नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में उद्यमियों के लिए उत्पादन जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।



गत्ता उद्योग से जुड़े उद्यमियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उद्यमियों ने सरकार से हस्तक्षेप कर बढ़ती लागत से उद्योग को राहत देने की मांग की है।



गत्ता उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने कहा कि पेपर मिलों ने एक माह में अलग-अलग चरणों में एक से दो रुपये किलो तक दाम बढ़ाए हैं। पेपर मिल मालिकों से कीमतों में बढ़ोतरी पर बातचीत की तो बताया गया कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण विदेशों से आने वाला कच्चा माल महंगा होने से कीमतें बढ़ाई गई हैं।

300 से अधिक उद्योगों पर असर गत्ता उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 300 से अधिक गत्ता उद्योग हैं। इन उद्योगों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में कर्मचारी, कारोबारी व अन्य लोग जुड़े हैं। गत्ता उद्योग के माध्यम से परिवहन, पैकेजिंग और अन्य संबंधित गतिविधियों को भी रोजगार मिलता है। प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में दवाओं, खाद्य पदार्थों व अन्य उत्पादों की पैकिंग के लिए गत्ते के बाक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।