हिमाचल: सोलन के परवाणू में हादसा, तेज रफ्तार कार ने तीन मजदूरों को कुचला; एक की मौत

संवाद सहयोगी, परवाणू (सोलन)। परवाणू के टीटीआर के समीप मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सोलन से चंडीगढ़ की ओर जा रही पंजाब नंबर की एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी लेन में जा पहुंची। इस दौरान सड़क पर काम कर रहे तीन मजदूर कार की चपेट में आ गए।

हादसे में शामिल कार का नंबर पीबी-02-बीए-6861 बताया जा रहा है। कार की चपेट में आने से तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को उपचार के लिए ईएसआई अस्पताल परवाणू पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 65 वर्षीय सुकाड़ी ऋषि निवासी पूर्णिया, बिहार के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में घायल दो अन्य मजदूरों का उपचार किया गया।