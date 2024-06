डिजिटल डेस्‍क, सोलन। जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पिछले 2-3 दिनों से आग लगी हुई है। आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सभी ग्रामीण भी काबू पाना का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जलती लपटें शांत नहीं हो पाई हैं।

#WATCH | Solan, Himachal Pradesh: A local resident says, "The fire has been going on for 2-3 days now... Controlling the fire is getting difficult even though all the villagers have been trying for some time..." pic.twitter.com/MsL1vvmdX7