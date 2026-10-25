हिमाचल प्रदेश: सेना की वर्दी पहनकर खुद को अधिकारी बता रहा था 31 वर्षीय युवक, जांच में निकला होटल का कर्मचारी

संवाद सहयोगी, सोलन। पर्यटन नगरी कसौली के एक रिज़ॉर्ट में काम करने वाले कर्मी को कसौली पुलिस ने भारतीय सेना की फर्जी वर्दी पहनकर घूमने व खुद को सैन्य अधिकारी बताने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस व स्टेट सीआईडी से मिली गुप्त सूचना के आधार पर उसको गिरफ्तार कर पुलिस थाना कसौली में बीएनएस की धारा 168 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

23 अक्टूबर को पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक कोट गांव में एक व्यक्ति भारतीय सेना की वर्दी पहनकर खुद को थल सेना का अधिकारी बताता था। उसकी वर्दी पर सेना का बैज भी लगा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंची।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार जांच में पता चला कि आरोपित कोट पंचायत में एक निजी होटल में काम करता है और सुनारडी गांव में किराये के मकान में रह रहा है। पुलिस ने शिनाख्त करके अर्पण कटोच निवासी गांव टिकरी, डाकघर डुहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा से पूछताछ करते हुए उसकी लोअर से सेना का एक लिकर कैंटीन कार्ड बरामद किया।