हिमाचल के सोलन में होटल की आड़ में हो रहा था गंदा काम, अचानक पहुंच गई पुलिस; 2 महिलाएं रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, नालागढ़। नालागढ़ पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नालागढ़ के सैणीमाजरा स्थित भूपेंद्रा होटल में चल रहे कथित देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने छापामारी के दौरान होटल से दो महिलाओं को रेस्क्यू किया, जबकि होटल को लीज पर चला रहे मुख्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार 19 अगस्त को सूचना मिली थी कि भूपेंद्रा होटल में अनैतिक देह व्यापार का अवैध धंधा चलाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक पुलिस जिला बद्दी के दिशा-निर्देशों पर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।