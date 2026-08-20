हिमाचल के सोलन में होटल की आड़ में हो रहा था गंदा काम, अचानक पहुंच गई पुलिस; 2 महिलाएं रेस्क्यू
नालागढ़ पुलिस ने सैणीमाजरा स्थित भूपेंद्रा होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर दो महिलाओं को रेस्क्यू किया।
HighLights
नालागढ़ पुलिस ने भूपेंद्रा होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया
छापेमारी में दो महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया
मुख्य आरोपी मनप्रीत सिंह को मौके से गिरफ्तार किया गया
जागरण संवाददाता, नालागढ़। नालागढ़ पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नालागढ़ के सैणीमाजरा स्थित भूपेंद्रा होटल में चल रहे कथित देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है।
पुलिस ने छापामारी के दौरान होटल से दो महिलाओं को रेस्क्यू किया, जबकि होटल को लीज पर चला रहे मुख्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार 19 अगस्त को सूचना मिली थी कि भूपेंद्रा होटल में अनैतिक देह व्यापार का अवैध धंधा चलाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक पुलिस जिला बद्दी के दिशा-निर्देशों पर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।
दो महिलाओं का किया गया रेस्क्यू
विशेष टीम ने सूचना के आधार पर सुनियोजित तरीके से होटल में छापामारी की। कार्रवाई के दौरान होटल को लीज पर चला रहे मनप्रीत सिंह पुत्र सरदारा सिंह निवासी गांव व डाकघर हम्बोवाल बेट, तहसील समराला, जिला लुधियाना, पंजाब को मौके से काबू किया गया।
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पुलिस ने बताया कि छापामारी के दौरान होटल से दो महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू की गई महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर रखा गया तथा उनके लिए आवश्यक सुरक्षा एवं सहायता की व्यवस्था की गई।
इस मामले में आरोपी मनप्रीत सिंह के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस थाना नालागढ़ में अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।