कुरुक्षेत्र के होटल में हो रहा था गंदा काम, अचानक पहुंची पुलिस; आपत्तिजनक हालत में मिलीं 6 युवतियां

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। थाना केयूके पुलिस ने किरमिच रोड स्थित एक होटल में छापामारी कर संदिग्ध परिस्थितियों में छह युवतियों और चार युवकों को काबू किया है। पुलिस की इस छापामार कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया।

पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर आगे भी इस तरह के छापामार अभियान जारी रखने की बात कही है। पुलिस हिरासत में लिए संदिग्ध युवक-युवतियों से पूछताछ कर रही है।

बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर को थाना केयूक की टीम ने किरमिच रोड पर पहुंची। टीम ने किरमिच रोड पर बने कई होटलों में छापामारी की। एक होटल से पुलिस छह संदिग्ध युवतियों और चार युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।