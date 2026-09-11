हिमाचल के बद्दी में वन अधिकारी गिरफ्तार, खैर कटान परमिट मामले में 22000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया

जागरण संवाददाता, बीबीएन। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की बद्दी यूनिट ने खैर कटान की परमिशन से जुड़े मामले में वन विभाग के बीओ सतीश और नरेश नामक व्यक्ति को 22 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि खैर कटान की अनुमति से संबंधित फाइल आगे बढ़ाने के एवज में एक कांट्रेक्टर से रिश्वत मांगी गई थी।

शिकायत के अनुसार बीओ ने कथित तौर पर रिश्वत की रकम स्वयं लेने के बजाय नरेश को देने के लिए कहा। शिकायत मिलने पर विजिलेंस टीम ने मामले का सत्यापन किया और डीएसपी की अगुवाई में ट्रैप लगाया। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने जैसे ही रकम दी, टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।