हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार और विभाग बदलने पर अब राहुल गांधी ही लेंगे फैसला, महिला प्रतिनिधित्व पर भी नजर

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में फेरबदल को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी हलचल फिलहाल थम गई है। मंत्रिमंडल की बैठक टलने के कारण शुक्रवार को कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सचिवालय में मौजूद रहे।

हालांकि, हर्षवर्धन चौहान निजी कार्य से दोपहर बाद दोबारा दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अस्वस्थ होने के कारण ओकओवर में रहे और वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी फाइलों का निपटारा किया। पार्टी हाईकमान के साथ बैठकों और शुक्रवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक स्थगित होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लगा है। अब निगाहें हाईकमान के रुख पर टिकी हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की ओर से सरकार के कामकाज और मंत्रियों के प्रदर्शन की रिपोर्ट हाईकमान के सामने रखी जानी है। नए मंत्री बनाने से लेकर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने पर निर्णय राहुल गांधी ही लेंगे। कांगड़ा के साथ महिला प्रतिनिधित्व पर भी नजर मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन के साथ महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मुद्दा भी चर्चा में आाय है। कांग्रेस के 40 विधायकों में फिलहाल दो महिलाएं हैं। कांगड़ा जिला के साथ महिला विधायक को मंत्रिमंडल में जगह सियासी चर्चा का हिस्सा बन गई है।