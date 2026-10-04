हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर भीषण सड़क हादसा: ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 3 युवकों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित पांवटा साहिब के पास यमुना कुल्हाल पुल पर देर रात एक दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा सामने आया है।

तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित कार आगे चल रहे ट्रक से पीछे से जोरदार टक्कर मारते हुए टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कब हुआ हादसा? हिमाचल उत्तराखंड को जोड़ने वाली यमुना नदी पर बने यमुना कुल्हाल पुल पर रात करीब 10:35 बजे भीषण दुर्घटना हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना कुल्हाल पुल पर आगे चल रहे ट्रक से एक तेज रफ्तार क्रेटा कार जा टकराई।