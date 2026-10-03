हिमाचल प्रदेश में दौड़ेगी पहली बागवानी मोनो रेल, 300 मीटर ट्रैक का काम पूरा; पहले चरण में एक KM होगा तैयार

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। बागवानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में सुंदरनगर के पलौहटा-2 क्लस्टर में प्रदेश की पहली बागवानी मोनो रेल परियोजना आरंभ होगी। एचपी शिवा परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से इस पायलट प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जा रहा है। क्लस्टर कमेटी और बागवानी विभाग की टीम ने मोनो रेल के करीब 300 मीटर ट्रैक का निर्माण पूरा कर इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है।

एक किमी मोनो रेल ट्रैक शनिवार को बागवानी विभाग सुंदरनगर की टीम ने उद्यान विकास अधिकारी अनुपमा मेहरा की अगुआई में मौके का निरीक्षण किया। परियोजना के पहले चरण में करीब एक किलोमीटर लंबा मोनो रेल ट्रैक तैयार किया जा रहा है।

आईआईटी टीम व एचपी शिवा परियोजना ने किया सर्वे इससे बागवानों को कृषि आदानों के साथ-साथ बगीचों से तैयार फलों की ढुलाई में सुविधा मिलेगी। एचपी शिवा परियोजना और आइआइटी मंडी की टीम द्वारा किए गए तकनीकी सर्वे के बाद परियोजना का काम शुरू हुआ है। एडीबी की टीम ने भी पलौहटा क्लस्टर का दौरा कर परियोजना की संभावनाओं का आकलन किया था।

21.5 हेक्टेयर में फैला क्लस्टर पलौहटा-2 क्लस्टर करीब 21.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि यहां मोनो रेल का प्रयोग सफल रहता है, तो प्रदेश में सरकारी स्तर पर स्थापित होने वाली यह पहली बागवानी मोनो रेल परियोजना होगी।