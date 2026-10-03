हिमाचल: सड़क पर बेसहारा छोड़े पशुओं के टैग से 3 मालिकों की पहचान, SDM नाहन ने दिए FIR दर्ज करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, नाहन। सिरमौर जिला मुख्यालय के नाहन शहर में बेसहारा घूम रहे पशुओं को प्रशासन ने रेस्क्यू कर पच्छाद उपमंडल के कोटला बरोग स्थित गौशाला में भेजा है। शनिवार को नाहन शहर में बेसहारा घूम रहे 7 पशुओं में से तीन पशु नाहन के लोगों के पाए गए। जिनके खिलाफ एसडीएम ने पुलिस थाना प्रभारी नाहन को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।



नाहन नगर परिषद क्षेत्र से शनिवार को 7 पशुओं को एसडीएम नाहन राजीव संख्या के नेतृत्व में रेस्क्यू कर किया गया। इन 7 पशुओं में से तीन पशु पालतू थे, जिसमें नौणी का बाग के रमेश चंद्र और रजत सैनी तथा नाहन शहर के वार्ड नंबर 13 के राजकुमार के पशुओं के टैग लगे हुए थे। शहर में आवारा घूम रहे पशुओं की पहचान कान में लगे हुए टैग से हुई।

एसडीएम ने थाना प्रभारी को दिए निर्देश शहर में पालतू पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर एसडीएम ने पुलिस थाना प्रभारी नाहन को निर्देश दिए कि इन तीनों लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाए।