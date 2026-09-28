पुल पर रुककर यमुना की गहराई देखी और देखते ही देखते ही नदी में कूद गया व्यक्ति, पांवटा साहिब में हुई घटना

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में रविवार रात को हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर यमुना पुल से एक व्यक्ति नदी में कूद गया। घटना की सूचना मिलते ही पांवटा साहिब में सनसनी फैल गई। पूरी घटना गोविंद घाट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। व्यक्ति सामान्य रूप से पुल पर आया व कुछ देर पानी की गहराई को देखने के बाद सीधे नदी में कूद गया।



घटना के बाद व्यक्ति का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू कर दी है।

सर्च ऑपरेशन जारी कैमरों और अन्य माध्यमों से भी व्यक्ति की जानकारी जुटाई जा रही है तथा सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 54 वर्षीय नितिन गुप्ता पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान थे।