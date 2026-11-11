सिरमौर के शिलाई में जंगली मुर्गों के शिकार के दौरान खजान सिंह को लगी गोली, फॉरेंसिक टीम करेगी मौत का खुलासा

जागरण संवाददाता, नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कोटी उतरो में मंगलवार को जम्मू कोटि के खजान सिंह को गोली लगने के प्रारंभिक कारणों का पता चला है। शिलाई पुलिस टीम ने प्रारंभिक जांच में पाया कि जहां पर खजान सिंह को गोली लगी। उस जगह के समीप खेत में भारी संख्या में बुधवार को जंगली मुर्गी देखे गए।

हो सकता है किसी शिकारी ने जंगली मुर्गा मारने के लिए गोली चलाई। जो की अचानक वहां से बाइक पर गुजर रहे खजान सिंह को लगी, जिससे कि वह कुछ समय बाद अचेत हो कर गिर गया तथा पीजीआई रेफर के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने भी बुधवार को मौके का निरीक्षण किया।

पुलिस टीम ने पाया कि जिस स्थान पर घटना घटित हुई, वहां पर दो-तीन खेत में भारी संख्या में जंगली मुर्गी थे, जो की आसपास की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। जब शिकारी ने जंगली मुर्गों को मारने के लिए 3 बार गोली चलाई, तो इस दौरान बाइक पर रविन्द्र सिंह के साथ जा रहे खजान सिंह को गोली लग गई। शिलाई पुलिस ने मामले में छानबीन करते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया।

बुधवार को शिमला से आई फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा घटनास्थल से सैंपल एकत्रित किए। फॉरेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह सामने आएगी। शिलाई पुलिस यह जांच कर रही है कि आसपास के गांव में किस-किस के पास लाइसेंस वाली बंदूक है। किसके पास एयर गन तथा किसके पास पिस्टल है। गोली किस बंदूक से चली तथा कितनी गोलियां चली, यह सब जांच का विषय है।