हिमाचल पुलिस भर्ती: सिरमौर में 26 अक्टूबर से शुरू होंगे ग्राउंउ टेस्ट, रोल नंबर अनुसार बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला सिरमौर में पुलिस भर्ती प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हो रही है। पुलिस लाइन नाहन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में कुल 9,646 महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे। महिला अभ्यर्थियों की भर्ती 26 से 30 अक्टूबर तक होगी, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित की जाएगी।



29 अक्टूबर को करवा चौथ के अवसर पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहेगी। जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 3,314 महिला और 6,332 पुरुष अभ्यर्थियों का विवरण निर्धारित किया गया है।

रोल नंबर अनुसार होंगे टेस्ट भर्ती में शामिल होने की तारीखें अभ्यर्थियों के रोल नंबर के अनुसार तय की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के अनुसार भर्ती की सटीक तिथियों और अन्य जरूरी दिशा-निर्देशों से बहुत जल्द आगामी जानकारी विभिन्न माध्यमों से जारी की जाएगी।