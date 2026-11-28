राजन पुंडीर, नाहन। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के लिए शनिवार को हिमाचल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अहम निर्णय सुनाते हुए अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे को बरकरार रखा है। इसके बाद से जिला सिरमौर में गिरिपार (ट्रांसगिरी) क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जिला सिरमौर का हाटी समुदाय 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभाव रहता है।



शिलाई और श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र पूरा आता है, जबकि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ उपमंडल की 33 पंचायतें और एक नगर पंचायत गिरिपार में आती है।



वही संगड़ाह उपमंडल की 44 पंचायतें, शिलाई की 35, तिलोरधार ब्लॉक की 23 पंचायतें और पांवटा साहिब विस की 18 पंचायतें गिरिपार क्षेत्र में आती हैं।

क्या एसटी के लिए आरक्षित होगा श्रीरेणुकाजी हाई कोर्ट से एसटी का दर्जा बहाल होने के बाद एक बार फिर चर्चा का दौर शुरू हो गया कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र पहले की तरह अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित रहेगा या ओपन होगा। या फिर हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित होगा। यह निर्णय प्रदेश सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर करेगा।

जौनसार बाबर को मिला था एसटी का दर्जा वहीं, सिरमौर जिला की सीमा के साथ लगते जौनसार बाबर क्षेत्र को 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटी का दर्जा दिया था। तब से जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र के लोग भी जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत थे।