'फैक्टरी में नहीं, तप और संघर्ष से बनते हैं नेता', 6 बार के विधायक प्रेम सिंह की जयंती पर रेणुकाजी में जुटे कांग्रेस दिग्गज

जागरण संवाददाता, नाहन। श्रीरेणुकाजी के पूर्व विधायक एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव स्वर्गीय डॉ. प्रेम सिंह की 78वीं जयंती एवं 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माईना बाग में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं श्रीरेणुकाजी विधानसभा के विधायक विनय कुमार, नाहन के विधायक अजय सोलंकी अन्य नेताओं ने डॉ. प्रेम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. प्रेम सिंह ने छह बार श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।



इससे पहले उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 70 लाख रुपये की लागत से जलशक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय एवं आवास पिपलीघाट के नवीनीकरण कार्य, जल जीवन मिशन के तहत 1.12 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत चाड़ना के विभिन्न गांवों के लिए निर्मित उठाऊ पेयजल योजना तथा 2.12 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम सांगना, सताहन और साथ लगते गांवों के लिए निर्मित प्रवाह पेयजल योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने नौहराधार में एक करोड़ रुपये से बनने वाले बस अड्डे का शिलान्यास भी किया।

रजनी पाटिल का एक सुर में काम करने का आह्वान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने डॉ. प्रेम सिंह की जयंती एवं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे डॉ. प्रेम सिंह के प्रति लोगों के सम्मान का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, पार्टी उन्हें सम्मान और उचित स्थान देती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर एक सुर में काम करने का आह्वान किया।

दोबारा जीतेंगे : विनय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं श्रीरेणुकाजी विधायक विनय कुमार ने कहा कि 2027 में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि सिरमौर से कांग्रेस के सभी प्रत्याशी दोबारा जीत हासिल करेंगे। फैक्ट्रियों में नहीं बनते नेता : मुकेश उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डॉ. प्रेम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नेता फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि तप और संघर्ष से बनते हैं। नेतृत्व को मजबूत रखकर ही क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि एक दिन विनय कुमार बहुत बड़े नेता बनेंगे और आज वह हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

सिरमौर हमेशा कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सिरमौर हमेशा कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र रहा है और यह जिला प्रतिभाओं से भरा हुआ है। कांग्रेस के नेता जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं और पार्टी का संगठन मजबूत है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि डॉ. प्रेम सिंह ने छह बार श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आज उनके पुत्र विनय कुमार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और विधानसभा में विकास को आगे बढ़ा रहे हैं।