BJP का श्रीकांत शर्मा पर भरोसा बरकरार, UP की दर्शना सिंह बनी हिमाचल की सह प्रभारी; रीना कश्यप को जम्मू का जिम्मा

जागरण संवाददता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा करते हुए हिमाचल प्रदेश के प्रभारी के रूप में श्रीकांत शर्मा को पुनः जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य दर्शना सिंह को हिमाचल प्रदेश भाजपा का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रीना कश्यप को जम्मू-कश्मीर भाजपा का सह-प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण संगठनात्मक दायित्व सौंपा गया है। आज जारी राष्ट्रीय स्तर की सूची में जम्मू-कश्मीर के प्रभारी की जिम्मेदारी डॉ. सतीश पूनिया को दी गई है।

श्रीकांत पर फिर विश्वास जताया भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा श्रीकांत शर्मा पर एक बार फिर विश्वास जताते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश के संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश की मथुरा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उनका जन्म 1 जुलाई 1970 को हुआ और वे स्नातक हैं।



श्रीकांत शर्मा का पार्टी संगठन और मीडिया के क्षेत्र में भी लंबा अनुभव रहा है। वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था और बाद में उन्हें प्रदेश प्रभारी की स्थायी जिम्मेदारी दी गई। हिमाचल में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चारों लोकसभा सीटें जीती थीं।

दर्शना सिंह का लंबा संगठनात्मक जीवन हिमाचल प्रदेश के सह-प्रभारी के रूप में नियुक्त दर्शना सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। उनका राज्यसभा का पहला कार्यकाल 5 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ। वे स्नातकोत्तर शिक्षित हैं। दर्शना सिंह का संगठनात्मक जीवन भी लंबा रहा है। उपलब्ध सार्वजनिक विवरण के अनुसार उन्होंने वर्ष 2008 में सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।

वर्ष 2011 में वे चंदौली जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष बनीं, 2013 में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, 2015 में भाजपा काशी क्षेत्र की मंत्री और 2018 में भाजपा महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनीं। वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के इलाहाबाद केंद्र में भी कार्य किया था। उन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है।

रीना कश्यप को बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के संगठन को प्रतिनिधित्व देते हुए पच्छाद की विधायक रीना कश्यप को जम्मू-कश्मीर का सह-प्रभारी नियुक्त किया है। आज जारी संगठनात्मक सूची में जम्मू-कश्मीर के प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया तथा सह-प्रभारी के रूप में रीना कश्यप का नाम दर्ज है।