खुले ट्रक में 1900 KM का सफर कर हिमाचल पहुंचे बंगाल टाइगर, श्रीरेणुकाजी में 1.67 करोड़ से बनाया स्पेशल बाड़ा

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बंगाली टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। जिला सिरमौर के श्रीरेणुकाजी में 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रविवार दोपहर को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के गोरेवाडा से नर व मादा टाइगर का जोड़ा पहुंचा। बंगाल टाइगर का जोड़ा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे नागपुर के गोरेवाडा से वन्य प्राणी विंग शिमला डिवीजन के डीएफओ डॉ. शाहनवाज अहमद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम के साथ चला और रविवार दोपहर को जिला सिरमौर के श्रीरेणुकाजी पहुंचे।

खुले ट्रक में 1900 किमी का सफर टाइगर के शेड्यूल-वन श्रेणी में आने के कारण नेशनल जू अथॉरिटी के सख्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। करीब 1900 किलोमीटर के सफर के लिए एक खुले ट्रक में विशेष इंतजाम किए गए थे। महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह काफिला मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा होते हुए ही हिमाचल के श्रीरेणुकाजी मिनी जू पहुंचा।