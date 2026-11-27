जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के संजौली स्थित हिमुडा कॉलोनी में एक 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवती अपने किराये के कमरे में मृत पाई गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद संजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान किरण निवासी गांव जयबाग, डाकघर लगोटी, उपमंडल आनी, जिला कुल्लू के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार किरण संजौली में मुनाल स्कूल के नजदीक हिमुडा कॉलोनी में किराये के कमरे में रहती थी। शुक्रवार को वह अपने कमरे में मृत मिली। घटना का पता चलने पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में युवती ने यह कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस युवती के परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।