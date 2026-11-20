जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की राफेल लड़ाकू विमानों और ऑपरेशन सिंदूर पर विधानसभा में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री ने राजनीतिक विरोध की सभी मर्यादाएं लांघ दी हैं। कश्यप ने नेगी के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बजाय भारत के छक्के छूट गए। उनके मुताबिक, यह टिप्पणी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाली और देशद्रोही मानसिकता की परिचायक है।

उन्होंने कहा कि जिम्मेदार मंत्री से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन राजनीतिक विरोध के नाम पर सेना के पराक्रम और देश की रक्षा क्षमताओं का उपहास स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश वीरभूमि है। यहां के हजारों जवान देश की सीमाओं पर तैनात हैं और अनेक सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है।