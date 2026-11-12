नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, हिमाचल की धरोहरें बेचकर जनता को गुमराह कर रही सुक्खू सरकार

जागरण संवाद केंद्र, शिमला। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जीते केस को अपनी उपलब्धि बताकर मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।

उन्होंने यहां जारी बयान में आरोप लगाया कि प्रदेश की धरोहरों और संपत्ति को बेचने का काम किया जा रहा है। वाइल्ड फ्लावर हाल को निजी कंपनी को सौंपने के मामले में भी पारदर्शिता नहीं दिखाई।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धारा 118 में भी बदलाव के लिए दो बार विधानसभा में बिल लाई, जिन्हें विपक्ष के विरोध के बाद रोका गया। मेडिकल डिवाइस पार्क, जिससे प्रदेश की सूरत बदल सकती थी, में सरकार से जुड़े लोगों और उनके करीबियों को प्लाट बेचने का आरोप लगाया। जयराम ने कहा कि नुकसान के नाम पर सरकार ने एचपीटीडीसी के होटलों को पहले अपने लोगों को देने की शुरुआत हुई।