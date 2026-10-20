शिमला में युवक की हत्या कर हाईवे किनारे फेंका खून से लथपथ शव, सिर और गर्दन पर चोटों के निशान

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक युवक की हत्या कर शव हाईवे किनारे फेंक दिया गया। जुब्बल क्षेत्र में यह वारदात हुई है। 33 वर्षीय युवक के सिर, मुंह और गर्दन के आसपास चोटों के निशान थे और काफी खून बहा हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है व एसएसपी शिमला गौरव सिंह के निर्देश पर मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शी के बयान दर्ज करने के बाद आगे पड़ताल कर रही है।



प्रत्यक्षदर्शी कार सवार युवकों ने सड़क पर एक व्यक्ति को औंधे मुंह पड़े देखा। पास जाने पर देखा तो वह बेसुध था व खून बह रहा था। मौके पर एंबुलेंस को बुलाया गया। एंबुलेंस स्टाफ ने उसे मृत घोषित कर दिया।