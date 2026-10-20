'भाई CM स्टाफ में है, सरकारी नौकरी दिला दूंगा', हिमाचल में जॉब के नाम लाखों का खेल; व्यक्ति से ऐंठ लिए 60 लाख

संवाद सहयोगी, बैजनाथ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के तहत बैजनाथ क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 60 लाख रुपये ठग लिए गए। बैजनाथ के कुकैना गांव निवासी प्रवीण कुमार ने पंचरुखी के रठां गांव निवासी विशाल शर्मा पर अपने और रिश्तेदारों के बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।

भाई मुख्यमंत्री स्टाफ में... पुलिस को दी शिकायत में प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि विशाल शर्मा ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उसका भाई मुख्यमंत्री के स्टाफ में तैनात है और वह उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवा सकता है।