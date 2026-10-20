'भाई CM स्टाफ में है, सरकारी नौकरी दिला दूंगा', हिमाचल में जॉब के नाम लाखों का खेल; व्यक्ति से ऐंठ लिए 60 लाख
हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 60 लाख रुपये की ठगी की ...और पढ़ें
HighLights
बैजनाथ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख की ठगी।
आरोपी विशाल शर्मा ने मुख्यमंत्री स्टाफ में भाई होने का दावा किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी से पूछताछ होगी।
संवाद सहयोगी, बैजनाथ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के तहत बैजनाथ क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 60 लाख रुपये ठग लिए गए। बैजनाथ के कुकैना गांव निवासी प्रवीण कुमार ने पंचरुखी के रठां गांव निवासी विशाल शर्मा पर अपने और रिश्तेदारों के बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
भाई मुख्यमंत्री स्टाफ में...
पुलिस को दी शिकायत में प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि विशाल शर्मा ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उसका भाई मुख्यमंत्री के स्टाफ में तैनात है और वह उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवा सकता है।
झांसे में लेकर ऐंठ ली रकम
इसी भरोसे में आकर उसने अपने और रिश्तेदारों के बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए आरोपित को किस्तों में 60 लाख रुपये दिए लेकिन उसने नौकरी नहीं दिलाई।
और लोगों से भी ठगी का आरोप
आरोपित पर बैजनाथ क्षेत्र के कुछ अन्य युवाओं से भी सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर पैसे लेने का आरोप है। थाना प्रभारी यादेश ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है। आरोपित से भी पूछताछ की जाएगी।