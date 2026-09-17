'ग्रीनफील्ड' होगा शालाघाट-शिमला फोरलेन, 56 KM कम होगी कांगड़ा की दूरी; सर्वे रिपोर्ट के बाद होगा भूमि अधिग्रहण

प्रकाश भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे महत्वाकांक्षी मटौर-शिमला फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत शालाघाट से शिमला तक के हिस्से को अब 'ग्रीनफील्ड' (बिल्कुल नए सिरे से निर्माण) का स्वरूप दिया जाएगा। इस नए अलाइनमेंट के बनने से शालाघाट और शिमला के बीच की दूरी 33 किलोमीटर से घटकर महज 25 किलोमीटर रह जाएगी। इस सफर को निर्बाध और रोमांचक बनाने के लिए पहाड़ों के बीच में 5 नई सुरंग (टनल) भी बनाई जाएंगी।

सर्वे का काम तेज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने इसके अलाइनमेंट सर्वे का काम तेज कर दिया है। एनएचएआई ने इस महत्वपूर्ण अलाइनमेंट की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा कास्टा इंजीनियरिंग कंपनी को सौंपा है। कंपनी को दिसंबर महीने तक अपनी विस्तृत तकनीकी सर्वे रिपोर्ट एनएचएआई को सौंपनी है।



इसके बाद प्रस्तावित क्षेत्र का खाका प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा।

जुब्बड़हट्टी से गुजरेगा हाईवे, 56 किमी घटेगी कांगड़ा की दूरी प्रस्तावित अलाइनमेंट के अनुसार,यह नया और आधुनिक फोरलेन जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के समीप से होकर गुजरेगा और सीधा तारादेवी के पास जाकर जुड़ेगा। इससे न सिर्फ सफर के समय और ईंधन में भारी बचत होगी। पूरे मटौर-शिमला फोरलेन (लगभग 223 किलोमीटर) कांगड़ा से शिमला के बीच की कुल दूरी में करीब 56 किलोमीटर की बड़ी कमी आएगी।