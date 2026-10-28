दिवाली के लिए पटाखों के अवैध भंडारण पर शिमला में पुलिस का एक्शन, दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज; जब्त की सामग्री

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। दिवाली के लिए पटाखों का अवैध भंडारण जानलेवा बन सकता है। हिमाचल पुलिस ने अवैध बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में शिमला जिले में रामपुर के तलई क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस के पटाखे भंडारित करने के मामले में पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।



पुलिस के अनुसार, इस तरह से पटाखों का भंडारण आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। मामले में आगामी जांच जारी है।

पुलिस ने गुप्त सूचना पर दी दबिश पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना रामपुर की टीम नोगली क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दीपक बंसल निवासी रामपुर ने तलई स्थित अपनी दुकान में अवैध रूप से पटाखे रखे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने संबंधित दुकान पर पहुंचकर जांच की।



जांच के दौरान पुलिस ने दुकानदार से पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस अथवा अनुमति दिखाने को कहा। हालांकि, दुकानदार इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अभियोग दर्ज किया।

शिमला में पकड़े थे 200 बॉक्स बीते दिनों शिमला के कच्ची घाटी में भी शिमला पुलिस ने अवैध पटाखों के 200 बाक्स बरामद किए थे। पुलिस थाना रामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि दुकान में पटाखे कहां से लाए गए थे तथा उनका भंडारण किन परिस्थितियों में किया गया था।