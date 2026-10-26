दिवाली और करवाचौथ के लिए सजे मिट्टी के उत्पाद, मंडी में 25 साल का युवा भी बढ़ा रहा परंपरा को आगे

साक्षी ठाकुर, मंडी। त्योहारी सीजन के साथ ही हिमाचल प्रदेश में मंडी के बाजार दिवाली और करवाचौथ के लिए सज गए हैं। घरों को रोशन करने के लिए महिलाएं दीये, कलश और पूजा का सामान खरीद रही हैं। विदेशी सामान की मौजूदगी के बीच मिट्टी के उत्पाद परंपरा को जीवित रखने के साथ रेहड़ी-फड़ी और छोटे कारोबारियों की आजीविका का सहारा बने हुए हैं। पुरानी और नई पीढ़ी मिलकर मिट्टी की इस पारंपरिक कला को आगे बढ़ा रही है।

30 साल से मिट्टी से चल रही आजीविका सरकाघाट निवासी जीवन राम और उनकी पत्नी ईश्वरो देवी पिछले 30 वर्ष से लाल मिट्टी के दीये, कलश, आरती और घड़े बनाकर आजीविका चला रहे हैं। जीवन राम ने बताया कि वे अपने उत्पाद चौहाटा बाजार में बेच रहे हैं। छोटे और बड़े कलश 25 से 30 रुपये में बिक रहे हैं। मिट्टी के दीये 30 से 50 रुपये के बीच उपलब्ध हैं।

25 साल का युवा बढ़ा रहा परंपरा को आगे इंदिरा मार्केट में पंडोह से आए 25 वर्षीय भीम सिंह भी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

पहले उनकी माताजी यह काम करती थीं। उनके निधन के बाद अब भीम सिंह मिट्टी के उत्पाद बेच रहे हैं। उनके यहां बड़ा कलश 50 रुपये, छोटा 30 रुपये व छह दीये 50 रुपये में मिल रहे हैं।

करवा व पूजा का अन्य सामान भी दीयों के साथ करवाचौथ के लिए करवा और पूजा का अन्य सामान भी बाजार में आ गया है। कारीगरों ने लोगों से बड़े शोरूम के बजाय स्थानीय कारीगरों और छोटे कारोबारियों से खरीदारी की अपील की है।