Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    शिमला में भारी बारिश व भूस्खलन से खतरे में भवन, 6 वाहन मलबे में दबे, सड़क पर पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित

    By Shikha Verma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 03:37 PM (IST)

    शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़कें बाधित हुई हैं और वाहन मलबे में दब गए हैं। शहर में कई भवनों पर भी ...और पढ़ें

    शिमला में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त वाहन व निरीक्षण करते शहर के मेयर। जागरण

    शिमला में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त वाहन व निरीक्षण करते शहर के मेयर। जागरण

    HighLights

    1. शिमला में लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ा।

    2. समीट्रि में स्कूटी समेत कई बाइक मलबे में दबीं।

    3. कई क्षेत्रों में भवनों पर भूस्खलन का खतरा मंडराया।

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहर में कई स्थानों पर भूस्खलन होने से नुकसान हुआ है। भराड़ी, भट्टाकुफर, मल्याणा और चक्कर समेत कई क्षेत्रों में पहाड़ी दरकने से सड़क पर मलबा आ गया। समीट्रि में क्षेत्र में हुए भूस्खलन की चपेट में एक स्कूटी समेत पांच से अधिक बाइक दब गईं। मलबा सड़क पर आने से कुछ समय के लिए आवाजाही भी प्रभावित हुई। यहां पर बिजली का पोल भी गिर गया।

    भूस्खलन से खतरे में भवन

    बारिश के कारण शहर में जगह-जगह जमीन धंसने और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। कई स्थानों पर मकानों के आसपास की जमीन खिसकने से भवनों पर भी खतरा मंडराने लगा है। लोगों ने प्रशासन से संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।

    समीट्रि में मलबे में दबे वाहन

    समीट्रि क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक मलबा नीचे आ गया। इसकी चपेट में एक स्कूटी और पांच से अधिक दोपहिया वाहन आ गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश तेज होने के साथ ही पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी गिरने लगी थी। भूस्खलन के बाद मौके पर वाहनों को निकालने और सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया।

    मकानों पर मंडराया खतरा

    भराड़ी, मल्याणा और चक्कर सहित कई क्षेत्रों में भूस्खलन से लोगों के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। कुछ जगहों पर भवनों के आसपास की जमीन खिसक गई है। लगातार बारिश जारी रहने से स्थानीय लोग किसी बड़ी घटना को लेकर चिंतित हैं। लोगों ने प्रशासन से खतरे वाले स्थानों की पहचान कर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

    खबरें और भी

    बिजली का पोल गिरा, कई जगह खतरा

    बारिश और जमीन खिसकने के कारण शहर में बिजली व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। एक स्थान पर बिजली का पोल गिर गया। इसके अलावा कई संवेदनशील स्थानों पर बिजली के पोल और लाइनों के आसपास जमीन धंसने से खतरा बना हुआ है। बिजली विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।

    लगातार बारिश से बढ़ रही भूस्खलन की आशंका

    शहर में पिछले कई घंटों से रुक-रुककर बारिश जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार पानी रिसने से जमीन कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन और संबंधित विभागों ने संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने की जरूरत जताई है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में भारी बारिश ने कांगड़ा घाटी रेल सेवा की बाधित, भूस्खलन से तलाड़ा के पास ट्रैक क्षतिग्रस्त 