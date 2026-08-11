शिमला में भारी बारिश व भूस्खलन से खतरे में भवन, 6 वाहन मलबे में दबे, सड़क पर पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहर में कई स्थानों पर भूस्खलन होने से नुकसान हुआ है। भराड़ी, भट्टाकुफर, मल्याणा और चक्कर समेत कई क्षेत्रों में पहाड़ी दरकने से सड़क पर मलबा आ गया। समीट्रि में क्षेत्र में हुए भूस्खलन की चपेट में एक स्कूटी समेत पांच से अधिक बाइक दब गईं। मलबा सड़क पर आने से कुछ समय के लिए आवाजाही भी प्रभावित हुई। यहां पर बिजली का पोल भी गिर गया।

भूस्खलन से खतरे में भवन बारिश के कारण शहर में जगह-जगह जमीन धंसने और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। कई स्थानों पर मकानों के आसपास की जमीन खिसकने से भवनों पर भी खतरा मंडराने लगा है। लोगों ने प्रशासन से संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।

समीट्रि में मलबे में दबे वाहन समीट्रि क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक मलबा नीचे आ गया। इसकी चपेट में एक स्कूटी और पांच से अधिक दोपहिया वाहन आ गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश तेज होने के साथ ही पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी गिरने लगी थी। भूस्खलन के बाद मौके पर वाहनों को निकालने और सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया।

मकानों पर मंडराया खतरा भराड़ी, मल्याणा और चक्कर सहित कई क्षेत्रों में भूस्खलन से लोगों के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। कुछ जगहों पर भवनों के आसपास की जमीन खिसक गई है। लगातार बारिश जारी रहने से स्थानीय लोग किसी बड़ी घटना को लेकर चिंतित हैं। लोगों ने प्रशासन से खतरे वाले स्थानों की पहचान कर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

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बिजली का पोल गिरा, कई जगह खतरा बारिश और जमीन खिसकने के कारण शहर में बिजली व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। एक स्थान पर बिजली का पोल गिर गया। इसके अलावा कई संवेदनशील स्थानों पर बिजली के पोल और लाइनों के आसपास जमीन धंसने से खतरा बना हुआ है। बिजली विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।