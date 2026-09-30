शिमला में श्रीहनुमान मंदिर जाखू के गुंबद पर मुस्लिम से रंग-रोगन करवाने पर बवाल, हिंदू संघर्ष समिति DC ऑफिस पहुंची

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जाखू स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार और रंग-रोगन के काम को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने आपत्ति जताई है। समिति का आरोप है कि मंदिर के गुंबद पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से लिपाई-पुताई का काम करवाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर समिति के सदस्य उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।



हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य मदन ठाकुर ने कहा कि समिति के संज्ञान में आया कि जाखू स्थित हनुमान मंदिर के गुंबद पर रंग-लिपाई का काम मुस्लिम समुदाय के लोगों से करवाया जा रहा है।

नियम कायदों का हवाला देते हुए पूछा, अनुमति किसने दी उन्होंने प्रशासन से सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर में इस तरह का कार्य करवाने की अनुमति किसने दी और क्या इसके लिए नियमों की जांच की गई है। मदन ठाकुर ने मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद उसके अलग नियम-कायदों का हवाला देते हुए प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की।