जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के एक निजी होटल में सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया।

मृतक की पहचान उमेश सिंगला निवासी करांगला, ननखड़ी के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृतक के मामा देवीलाल, निवासी मल्याणा, ने होटल प्रबंधन और युवक के साथ ठहरे लोगों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उमेश के साथ होटल में एक युवती और तीन युवक भी मौजूद थे। मामा के मुताबिक युवक की मौत रात करीब डेढ़ से ढाई बजे के बीच हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद होटल प्रबंधन और उसके साथ मौजूद लोगों ने समय रहते पुलिस या परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी। पुलिस को सुबह छह बजे के बाद मामले की जानकारी दी गई।