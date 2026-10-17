शिमला में मिठाई की दुकानों में कॉकरोच, फेस्टिवल सीजन में सेहत से खिलवाड़; सफाई और मिलावटखोरी पर विभाग का शिकंजा

जागरण संवाददाता, शिमला। त्योहारी सीजन में शिमला शहर में लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। राजधानी शिमला में शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर में कई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई मिठाई की दुकानों में काकरोच पाए गए और दुकानों में गंदगी का आलम था। कई दुकानों में मिठाईयां एवं अन्य खाद्य पदार्थ खुले में रखे गए थे। इनमें कीड़े मकौड़े गिरे होने की संभावना थी। इसके अलावा कई मिठाईयां खराब पाई गईं।



फलों की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में थी विभाग की टीम ने खराब मिठाइयां मौके पर ही फेंकवा दी और खराब फलों को भी कूड़ेदान में फेंक दिया गया। वहीं दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है।

फेस्टिवल सीजन में चेकिंग तेज त्यौहारी सीजन में लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। दुकानों और खाद्य पदार्थ बनाने वाली इकाइयों में निरीक्षण के दौरान गंदगी और खुले में रखे खाने की चीजें मिलने पर मौके पर ही इन्हें नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।



वहीं, जांच के लिए लिए गए मिठाइयों और पनीर के कुछ सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिवाली तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि मिलावटी मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसी जा सके।