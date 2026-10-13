फेस्टिवल सीजन में जांच परख कर खाएं पनीर और मिठाई, बिलासपुर में 3 सैंपल फेल; दुकानदारों को नोटिस जारी

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। फेस्टिवल सीजन में मिठाई और पनीर खरीदने से पहले जरूर जांच परख लें। नवरात्र के बीच बिलासपुर शहर में तीन मिठाई की दुकानों से खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच के लिए भरे गए पनीर के सैंपल फेल पाए गए हैं। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में पनीर निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।



विभाग की ओर से अब इन दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने और भारी जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है।



खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर की ओर से समय-समय पर बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत शहर की तीन मिठाई दुकानों से पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। अब इन सैंपलों की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है, जिसमें तीनों दुकानों के पनीर के नमूने फेल पाए गए हैं।

दुकानदारों को नोटिस जारी पनीर के सैंपल फेल होने की रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित तीनों मिठाई दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। फेस्टिवल सीजन में बढ़ती है डिमांड गौरतलब है कि त्योहारों के दौरान मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। पनीर भी कई व्यंजनों और मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ऐसे समय में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए सैंपल की जांच से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि बाजार में बेची जा रही सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं।